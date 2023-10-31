تأجيل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة طفل "برميل المش"

أجلت محكمة جنايات الأقصر ، النظر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية طفل برميل المش إلى نهاية شهر نوفمبر المقبل، لسماع الشهود

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفل برميل المش

وأمرت محكمة جنايات الأقصر في جلسة استماعها اليوم بإضافة شهود جدد للقضية، والاستماع إلى أقوالهم وهم ضابط المباحث الذي أشرف على القضية وقام بالضبط، وعم الطفل القتيل والذي أخرجه من برميل المش.

وطلبت المحكمة أيضا تسجيلات مراجعة الكاميرات المحيطة بموقع الحادث، والتي رصدت الجريمة بحركة الطفل في الشارع وتنقله.

واستمعت محكمة جنايات الأقصر في جلستها اليوم إلي الطبيب الشرعي والذي حضر لأول مرة في القضية بعد تأجيلها عدة مرات لانشغاله بقضايا أخرى، كما استمعت المحكمة لمرافعات المحامين من كلا الطرفين في القضية بحضور المتهمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى القضية رقم 5590 لسنة 2022 جنايات مركز الأقصر، والمقيدة برقم 1154 لسنة 2022 كلي الأقصر، باختفاء الطفل إبراهيم سيد حساني، 5 سنوات، بنجع الطويل التابع لمدينة الطود، حيث تم العثور على جثة الطفل داخل برميل مش بمنزل خاله عقب تغيبه بعدة أيام، وثبت بعد ذلك قيام أميرة. م.ا، زوجة خال الطفل والتي تبلغ من العمر 31 عامًا، بقتله وإخفائه داخل برميل للجبن القديم ( المش ) حيث تم تحويلها إلى جهات التحقيق والتي وجهت لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

حبس شقيقين بتهمة قتل جزاربسبب خلافات بينهم فى المنوفية

كما امرت جهات التحقيق، بحبس بائع وسائق شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة قتل جزار بسبب خلافات سابقة بينهم فى المنوفية.

كانت البداية بتلقى مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية، اخطارا من إحدى المستشفيات باستقبال (جزار - مقيم بدائرة المركز ) مصاب بجرح طعنى وتوفـى عقب وصوله.

وبالانتقال وسؤال والده اتهم كلًا من "بائع، وشقيقه "سائق" – لهما معلومات جنائية - مقيمان بذات الناحية"، حيث قام الأول بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته وقيام الثانى بالتعدى عليه بعصا خشبية "شوما " إثر حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية من ضبطهما والأداتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.