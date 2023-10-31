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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

«طفل فيلم سر طاقية الإخفاء».. أحمد فرحات لم يتلقى مساندة من الوسط الفني

أحمد فرحات
أحمد فرحات

كشف الفنان أحمد فرحات، بطل فيلم سر طاقية الإخفاء، تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة شديدة دخل على إثرها إحدى مستشفيات القاهرة.

 

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أحمد فرحات.. أشهر طفل في السينما يصاب بجلطة ويتمنى العودة للتمثيل

 

وقال أحمد فرحات، خلال تصريحات متلفزة:" تعرضت لجلطة في المخ أثرت بشكل سلبي على النطق والحركة، ولكني في تحسن مستمر، وأتلقى العلاج المناسب لحالتي على نفقة الدولة".

وأوضح أحمد فرحات أن سبب تعرضه للجلطة بشكل مفاجئ هو أنه يعاني من كهرباء زائدة بالمخ سببت له الجلطة .

الممثل أحمد فرحات حزين  لعدم تلقيه أي مساندة من الوسط الفني 

وتحدث عن حزنه الشديد لعدم تلقيه أي مساندة أو دعم من قبل الوسط الفني خلال تعرضه لأزمة صحية ملتمسًا لهم العذر بأنه غيّر رقم هاتفه وكذلك عنوان منزله.

 

وتابع فرحات حديثه عن زوجته بأنه يقدر قيمتها و وجودها بجانبه بالرغم من علمها بعدم قدرته على الإنجاب بسبب مشاكل في الغدة النخامية .

 

وأعرب أحمد فرحات عن سعادته بآخر ظهور له بمسلسل "العيلة دي" مع النجمة إنعام سالوسة وإنه يشتاق للظهور مرة آخرى على الشاشة.

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