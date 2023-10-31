افتتاح مؤتمر العلوم والتكنولوجيا بالغردقة

شهد مساء اليوم كمال سليمان السكرتير العام المساعد بمحافظة البحر الأحمر، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي الثالث ( علوم الرياضة والتكنولوجيا) خلال الفترة من 31 اكتوبر وحتي 2 نوفمبر 2023 بمدينة الغردقة والذى تنظمه جامعة اسيوط بالتعاون مع جامعة كارلسروه بدولة ألمانيا وفي حضور الدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية جامعة اسيوط رئيس المؤتمر ومعه الدكتور كلوس بوس جامعة كارلسروه بألمانيا.

وكذلك في حضور الدكتورة ريجينا جودهونت ممثلة منظمة الصحة العالمية بسويسرا والدكتور هزاع محمد الهزاع بجامعة الاميرة نورة بالمملكة العربية السعودية والدكتور عمر عبيد الجامعة الأمريكية بدولة بيروت وعدد من اساتذة جامعة أسيوط وجامعه كارلسروه.

وقال كمال سليمان: "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، اتقدم اليكم بأحر واصدق التحيات على أرض محافظة البحر الاحمر، مقصد العلماء وملتقى الباحثين والمؤتمرات، والملتقيات العلمية مع تمنياته بإقامة سعيدة بمدينة الغردقة مدينة السحر والجمال وتحقيق الهدف المرجو والمنشود" .

كما عبر السكرتير العام المساعد عن كامل التقدير عن أقامة هذا المؤتمر علي أرض المحافظة مشيراً إلي أن المؤتمرات العلمية التي تنظمها جامعة اسيوط خاصة والجامعات المصرية عاماً وعلى مدار سنوات عديدة تعتبر جزء من زيادة نسبة السياحة بمدينة الغردقة .

كما أكد علي علاقة الرياضة ودورها الفعال لدى اصحاب القدرات الخاصة وذوى الهمم ودورها في الاقتصاد وعلم النفس وعلوم الاجتماع وعلاقتها بالفنون والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة وصلتها الوثيقة بالتعليم والقيم الدينية والانسانية وتأثيرها العصبي والفسيولوجي ومدى تأثر ذلك كله بالبيئة والمناخ والمجتمع والموقع الجغرافي، قضية هامة ودقيقة تم اختيارها بعناية فائقة من السادة منظمي المؤتمر.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية قدم عميد كلية التربية ومعه الدكتور كرولس بوس درع الجامعة لكمال سليمان السكرتير العام المساعدكما تم تقديم عدد من الدروع لأساتذة الكليات.