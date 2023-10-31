اضطرابات في الكونغو مع اقتراب موعد الانتخابات

تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية، خطر الانزلاق إلى العنف والأزمة الوطنية مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في ديسمبر، وفقا لتقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية.

وتحذر مجموعة الأزمات الدولية من أن الانتخابات التي تدار بشكل سيئ، إلى جانب أعمال العنف التي تستبعد العديد من المواطنين من التصويت، يمكن أن تعيق تقدم جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو مستقبل أكثر ديمقراطية واستقرار اقتصادي.

في حين أن الانتخابات الأخيرة في عام 2018 كانت بمثابة انتقال سلمي للسلطة مع تولي الرئيس فيليكس تشيسيكيدي منصبه، فإن تقرير مجموعة الأزمات الدولية، الذي نُشر في 30 أكتوبر/تشرين الأول، يشير إلى تدهور الأمن في أجزاء من البلاد وفشل طفرة المعادن في تحسين حياة الناس.

ومع ذلك، عزز تشيسكيدي موقفه من خلال إضافة شخصيات سياسية ذات ثقل إلى ائتلافه.

ويسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه إجراء انتخابات سلسة، بما في ذلك التوترات السياسية المتزايدة والتحديات اللوجستية وقضايا الشفافية مع اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القتال بين القوات الحكومية والمتمردين في شمال كيفو وانعدام الأمن في أماكن أخرى يشكل مخاطر.

ومن بواعث القلق الأخرى تطبيق الأحكام العرفية في محافظتين شرقيتين، وقمع الاحتجاجات، واحتمال ارتكاب قوات الأمن لانتهاكات أثناء الحملة الانتخابية.

كما حذرت مجموعة الأزمات الدولية من وقوع اشتباكات بين أنصار الحزب، وزيادة الهجمات من قبل الجماعات المسلحة، والنزاعات العنيفة في مراكز الاقتراع.

إن المجتمع الدولي مدعو إلى تشجيع الحكومة والمعارضة على إيجاد حلول وسط بشأن القضايا الخلافية والوقوف على أهبة الاستعداد للتوسط في حالة الطعن في نتائج الانتخابات، وخاصة القوى الأفريقية ذات النفوذ في كينشاسا والجهات الفاعلة الغربية.