ندوة بجامعة أسيوط تحذر الطلاب من الانسياق وراء الشائعات

نظمت كلية التجارة بجامعة أسيوط، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان، بديوان عام المحافظة، ندوة تثقيفية وتوعوية حول"الشائعات وتأثيرها على تعزيز واحترام حقوق الإنسان".

شهدت الندوة حضور الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عبدالحفيظ، عميد كلية التجارة، والدكتور خلف عمار، مدير عام منطقة الوعظ والإرشاد، بوزارة الأوقاف سابقًا، والدكتور على صديق، مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة أسيوط، وبمشاركة لفيف من وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، وعدد من الطلاب والطالبات من مختلف الكليات بالجامعة.

المنشاوى: الندوة تستهدف زيادة وعى الشباب الجامعى بمخاطر الشائعات وكيفية التصدي لها

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى، أن الندوة تستهدف زيادة وعى الشباب الجامعى، والارتقاء بأفكارهم فى مواجهة الشائعات، مؤكدًا حرص الجامعة على القيام بمسئولياتها التنويرية، والتثقيفية فى صقل شخصية الطالب، والعمل على بناء وتوسيع مداركه الثقافية والفكرية؛ بشكل يؤهله للعمل الفاعل، والعطاء المثمر لبناء وطنه ومستقبله.

وأشار الدكتور محمود عبدالعليم، خلال الندوة، إلى ضرورة علاج الشائعات المدمرة، وآثارها السلبية على المجتمع، والعمل على زيادة الوعي الثقافي، والمجتمعي لدى الشباب الجامعى، بوصفهم جدارًا قويًا لصد الشائعات، داعيًا الشباب الجامعي؛ بعدم الانصياع وراء الشائعات الكاذبة، والكلام المغلوط.

ومن جهته، حذر الدكتور علاء عبدالحفيظ، من مخاطر الغزو الفكري؛ لمواقع التواصل الاجتماعى، وشبكة الإنترنت فى انتشار الشائعات الكاذبة، وهدم الثقة بين المواطن والدولة، مشيرًا إلى أن المكتب الخاص لرصد الشائعات، بمجلس الوزراء، يقوم بمتابعة الشائعات يوميًا، من أجل الحفاظ على الأمن الداخلى والخارجى للدولة المصرية، والقضاء على كافة الاعتبارات التي تتسبب في هدم الثقة بين الحاكم والمحكوم.

وخلال فعاليات الندوة قال الدكتور خلف عمار، إن الشائعات أشد خطرًا على المجتمع من حرب الإرهاب، ومواجهة الأعداء، فهى قديمة على الأرض قدم الإنسان، وتعرض لها أنبياء الله ورسله، ولم تسلم منها دولة من الدول، أو عصر من العصور، مشددًا على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الدينية، والتعليمية، والثقافية، والإعلامية؛ لتهذيب النفوس وغرس القيم، والمبادئ الأخلاقية، وتهيئة المجتمع وتوعيته بعدم تصديق أو تداول الأخبار، دون التأكد من مصداقيتها.

وتناول الدكتور على صديق، أهم أهداف وحدة حقوق الإنسان، بمحافظة أسيوط، ومفهوم الشائعة، وطرق تلقيها وأسبابها، ومدى تأثيرها، وطرق علاجها، فضلًا عن كيفية إبطالها؛ بإثبات الحقائق والمنطق.

جانب من الندوة