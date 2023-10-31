نائبة بايدن تزور لندن لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والحرب الروسية

تتوجه نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إلى المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، للقاء رئيس وزراء بريطانيا ريتش سوناك وزعماء آخرين لمواصلة المباحثات الوثيقة بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس والحرب الروسية في أوكرانيا.

وذكر البيت الأبيض في بيان على موقعه الإلكتروني - أنه خلال رحلة هاريس إلى لندن ستعمل أيضًا على تعزيز عمل الإدارة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي.

وأشار البيان إلى أن هاريس ستلقي كلمة في لندن، يوم الأربعاء، توضح رؤية إدارة بايدن-هاريس لمستقبل الذكاء الاصطناعي والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لتحقيق هذه الرؤية.

وبعد غد الخميس، ستواصل هاريس الدفاع عن هذا النهج وستشارك في القمة العالمية حول سلامة الذكاء الاصطناعي، حيث ستوضح أن الولايات المتحدة ملتزمة بقيادة الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء مُحملة إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - المسؤولية عن هذا التطور الخطير، كما دانت الوزارة التصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، رفض وإدانة المملكة الشديدين، لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.

وشدد القضاة، طبقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، أن استمرار هذه الحرب الإسرائيلية وعبثيتها والاجتياح البري للقطاع والحصار المفروض على قطاع غزة يمثل عقابًا جماعيًا لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وجريمة حرب، ويدفع المنطقة كلها باتجاه الهاوية.

وقال: "إن العدوان الإسرائيلي والإجراءات غير المسؤولة والتي تتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لن تحقق الأمن للإسرائيليين".