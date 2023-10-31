وصل مدققون ماليون إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، للتحقيق في دورة الألعاب الفرنكوفونية هذا الصيف في كينشاسا، حسبما قال منظمو الحدث بعد إلقاء اللوم عليهم في الإفراط في الإنفاق.

وسيبقى مدققو المنظمة الدولية للفرانكفونية (IOF)، وهي نظير الكومنولث الناطق بالفرنسية، في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا لمدة خمسة أيام بعد هبوطهم، في مهمة مخطط لها قبل اندلاع الجدل حول الإفراط في الإنفاق.

في الفترة من 28 يوليو إلى 6 أغسطس، استضافت جمهورية الكونغو الديمقراطية الألعاب الفرنكوفونية في كينشاسا للمرة الأولى.

واعتبر الحدث الدولي في الدولة الفقيرة الواقعة في وسط أفريقيا ناجحا في معظمه.

لكن وزير المالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية نيكولا كازادي، أشار إلى تجاوزات ضخمة في الميزانية، وألقى باللوم على المنظمين في سوء التخطيط وكذلك تغيير الميزانية دون موافقة.

وقال كازادي إنه كان من المفترض في الأصل أن تصل تكلفة الألعاب إلى 48 مليون دولار، لكنها وصلت في النهاية إلى 324 مليون دولار.

ورد إيزيدور كواندجا، مدير اللجنة المنظمة للألعاب، على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الأموال تمت إدارتها بعناية وأن اللجنة "تفاجأت" برقم 324 مليون دولار.

وأضاف أن قوات الاحتلال وافقت على ميزانية تشغيلية بقيمة 66.9 مليون يورو (70.7 مليون دولار).

ووصل المدققون إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب بيان أصدرته قوات الاحتلال يوم الاثنين.

يخضع ليون نيستور بوكيتي لاعب كرة القدم المحترف السابق الآن لعملية إعادة تأهيل، بعد فقدان قدرته على الكلام بعد تعرضه لسكتة دماغية.

قال أرماند بوكيتي، شقيق ليون، إن لاعب كرة القدم المحترف السابق، فقد صوته بنسبة 100%، وعندما وصلنا إلى مستشفى أدولف سيسي، قيل لنا إنها ليست حالة يجب علاجها من قبل المتخصصين هناك ولذا، ونظرًا لخطورة الحالة، كان علينا أن نتدخل".

وأضاف بوكيتي، أن يجب اللحاق بسرعة بمستشفى لوندجيلي، تبلغ تكلفة الماسح الضوئي حاليًا 150 ألف فرنك أفريقي، وإذا لم يكن لديك ما يكفي من المال، فإنك تفقد المريض".

تؤدي العلاجات الباهظة الثمن إلى تفاقم الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية في بلد يعد فيه المرض أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، وذلك بسبب عدم كفاية البنية التحتية الصحية والموارد البشرية.

وقال البروفيسور سونجا باندزوزي، طبيب الأعصاب: "إنه السبب الرئيسي للوفاة في أقسام الأعصاب، وتستخدم وحدات الأوعية الدموية العصبية لعلاج المرضى الذين يعانون من السكتات الدماغية الحادة ولا يوجد أي منها هنا في بوانت نوار، وواحدة فقط في برازافيل".

ومن أجل البقاء، يلجأ بعض الناس إلى الطب البديل، مثل الفنان المشهور عالميًا زاو. بعد إصابته بجلطة دماغية في عام 2022، يخوض مؤلف الأغنية الناجحة "المخضرم" الآن معركة جديدة، حيث ينظم حفلات خيرية للضحايا.

وفي انتظار سياسة رعاية أفضل في جمهورية الكونغو، يؤكد العاملون في مجال الصحة على أهمية الوقاية، التي تنطوي على اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة ونمط حياة صحي.