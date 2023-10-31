الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

واشنطن تطالب إسرائيل بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعربت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقها العميق إزاء قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تعليق تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

 موازنة السلطة

وتشكل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية جزءا كبيرا من موازنة السلطة التي تعيش أزمة اقتصادية حادة وتواجه صعوبة في دفع رواتب موظفيها.

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وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن يؤدي التأخير في تحويل أموال الضرائب إلى تقويض السلطة الفلسطينية وآلياتها الأمنية بشكل أكبر ويؤدي إلى مزيد من التصعيد في الضفة الغربية.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إسرائيل بالإفراج عن الأموال، قائلاً إن السلطة الفلسطينية تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، لكنها تعاني من أزمة اقتصادية وهذا جزء من المشكلة.

وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن استغرابهم من قرار سموتريتش، وقالوا إنهم لا يعرفون عنه شيئاً.

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