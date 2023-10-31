الري تكرم 24 مشاركًا أفريقيًا فى دورة التصميم الهيدروليكى لشبكات تصريف الأمطار

كرم الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، (24) من المتدربين الأفارقة المشاركين فى الدورة التدريبية الاولى في مجال "التصميم الهيدروليكى لشبكات تصريف الأمطار فى المناطق الحضرية والريفية" وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، والمنعقدة بمقر مركز التدريب الاقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر 2023.

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية للمتدربين على تواجدهم فى مصر ومشاركتهم فى هذه الدورة الهامة، مشيرًا لحرص مصر على تشارك الخبرات مع مختلف الدول الأفريقية فى مجال التعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى أصبحت تحديًا يواجه كافة دول العالم وخاصة الدول الأفريقية، وهو ما يجب أن نواجهه من خلال التعاون وتبادل الخبرات والتعلم من مختلف تجارب الدول.

وأشار الدكتور سويلم لمبادرة AWARe والتى تم تحت مظلتها إنشاء "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي" والذى يوفر التدريب اللازم للمتخصصين فى مجال المياه من الدول الأفريقية للتعامل مع تغير المناخ، مطالبًا المتدربين بأن يكونوا سفراء لمبادرة AWARe فى بلادهم لعرض ما تقدمه هذه المبادرة للدول الأفريقية سواء فى مجال تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية أو رفع قدرات المتخصصين الأفارقة من العاملين فى مجال المياه.

ويشارك فى هذه الدورة التدريبية المتدربين الحاصلين على المنح الدراسية المقدمة من وزارة الموارد المائية والرى والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية من ١٥ دولة أفريقية هى (غينيا بيساو - غانا - بوركينا فاسو - ناميبيا - زامبيا - الكاميرون - مدغشقر - كوت ديفوار - مالاوى - توجو - بنين - سيراليون - السودان - جنوب السودان - مصر).

وتهدف هذه الدورة إلى تدريب السادة المشاركين من أبناء القارة الأفريقية على التخطيط والتصميم الهيدروليكى لشبكات تصريف الامطار وانشاؤها وصيانتها، ويتم خلال هذه الدورة التدريبية تقديم العديد من الموضوعات مثل (هيدرولوجيا المياه السطحية - تجميع البيانات الخاصة بمياه الأمطار - استخدام النماذج الهيدرولوجية فى حساب كميات الأمطار - استخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد فى تحليل البيانات وبناء قواعد بيانات جغرافية - حصاد مياه الأمطار - التغيرات المناخية وتأثيرها على معدلات سقوط الأمطار - تقييم الآثار البيئية لسقوط الأمطار على المدن - التخطيط والتصميم الهيدروليكى لشبكات تصريف الأمطار من خلال التدريب العملى على البرامج الهندسية المتخصصة - إنشاء وصيانة شبكات تصريف الأمطار).