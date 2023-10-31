شريف مدكور يكشف المستور.. السبب وراء تخلي حماس عن الأحداث المأسوية داخل فلسطين

كشف الإعلامي شريف مدكور نوايا حركة حماس، ليعرض تصريح عضو المكتب السياسى لحركة حماس الفلسطينية الدكتور موسى أبو مرزوق، الذي تخلى عن الفلسطينيين المدنيين ويصفهم باللاجئين.

تعليقات متابعي شريف مدكور على موقف تخلي حماس عن الفلسطينيين

شريف مدكور يشكف الستار عن نوايا حماس تجاه المدنيين الفلسطينيين

نشر شريف مدكور منشور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام تصريح موسى أبو مرزوق قائلًا: " الأنفاق في غزة بنيت لحماية مقاتلي حماس من الطائرات.. والمدنيون في غزة أغلبهم من اللاجئين ومسؤوليتهم تقع على الأمم المتحدة والاحتلال ".

وكشف الإعلامي شريف مدكور رأيه في هذا التصريح ومدى استيائه تعجبه للموقف الذي أُتخذ ضد الفلسطينيين المدنيين قائلًا: " ازاي يعني تسيب الناس تقتل كده أنا مش مستوعب الكلام.. طب لقيت الضرب زاد نزل على الأقل الأطفال والسيدات الأنفاق ذنبهم في رقبة مين ".

وانقسم متابعي الإعلامي شريف مدكور لمؤيدين له ومعارضين، فإتفق البعض في الرأي فجائت التعليقات: " اخر حاجة يهمهم ارواح الناس طالما هما تمام.. بس معلش ازاي لاجئين في غزة مش فاهمة "، " يعني هو بيغسل ايده وايد المقاومة من دم اهل الغزة وفي نفس الوقت يطالبوهم بالثبات والصمود ! منهم لله ودم كل طفل في رقبتهم لان كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته وهم عزل مسؤلين منهم لانهم أولو امرهم ".

أما المعارضين قالوا: " في المقاومه يا استاذ شريف احنا بنحمي الجنود ب اجسامنا ونديهم اكلنا وشربنا كمان عشان هما اللي هيحررو البلد "، " عني حضرتك شايف ان ده وقت الفتنه دي ؟!! يعني انت بتشكك الناس في المقاومة !!! عيب عليك "، "معلش يعني.. اساس الأنفاق جي للسرية.. لو فتحوها للمدنيين هيتكشفوه ومش هييكون في مقاومة.. انتم بتتكلموا في ايه! ".

موسى أبو مرزوق وشريف مدكور

وهناك من يرى أن تخلي حماس عن الفلسطينيين المدنيين دليل على تحالفهم مع العدو " إسرائيل "، قائلًا: " يا استاذ شريف انت بتتعب نفسك مع ناس معمولها غسيل مخ وعمرهم ماحايفهموا ان كل اللي بيحصل ده باتفاق حماس مع اسرائيل نفسها ".

والبعض يرون أن تصريح موسى أبو مرزوق خطه ليعرّف الدول العربية أنهم غير مسؤولين عن الضحايا بفلسطين؛ ليتدخلون هم في الحرب دفاعًا عنهم، فقال متابع: " الفكرة اننا دلوقتي فعلا محتارين هل حماس درست الخطوة دي قبل ماتعمل هجوم ٧ اكتوبر ولا لا، بس نظريا حماس بالقيود اللي اسرائيل فرضاها علي الفلسطنيين عمرهم ماهيبقوا جاهزين لحرب لاسترداد ارضهم علي غرار حرب اكتوبر، وطبعا محدش من الدول الشقيقة هيتدخل ويحارب مدام لم يتم المساس بأرضه، فالحل الوحيد قدام حماس انها تعمل المناوشات دي علي أمل أن العالم يقف معاها ( وده مابيحصلش للاسف) أو انها تدخل معركه بريه وتعتمد علي كفاءة وثبات جنودها ".