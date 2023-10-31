ميقاتي يبحث مع مسئول أممي خطة الطوارئ الوطنية بلبنان تحسبًا لأي تطورات أمنية

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في لبنان عمران ريزا خطة الطوارئ الوطنية التي تعدها الحكومة اللبنانية تحسبًا لأي تطورات أمنية أو تصعيد عسكري على الجبهة الجنوبية.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بحضور مستشار رئيس الحكومة، زياد ميقاتي.

وتناول اللقاء ما قدمته اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة مخاطر الكوارث والأزمات الوطنية بلبنان بالتعاون مع المنظمات الدولية في شأن خطة الطوارئ.