الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ميقاتي يبحث مع مسئول أممي خطة الطوارئ الوطنية بلبنان تحسبًا لأي تطورات أمنية

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

 بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في لبنان عمران ريزا خطة الطوارئ الوطنية التي تعدها الحكومة اللبنانية تحسبًا لأي تطورات أمنية أو تصعيد عسكري على الجبهة الجنوبية.

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 جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بحضور مستشار رئيس الحكومة، زياد ميقاتي. 

 

 وتناول اللقاء ما قدمته اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة مخاطر الكوارث والأزمات الوطنية بلبنان بالتعاون مع المنظمات الدولية في شأن خطة الطوارئ.

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