جلسة تعريفية عن تعظيم الاستفادة من مصادر وخدمات بنك المعرفة بجامعة الزقازيق

استقبل الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث، اليوم الثلاثاء، وفدًا من بنك المعرفة المصري ووحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأعرب الدكتور إيهاب الببلاوى عن بالغ سعادته بمثل هذه الجلسات التعريفية حول روافد المعرفة المختلفة ومن أهمها بنك المعرفة المصرى، مؤكدًا أن تقدم أي أمة مرهون بالعلم والمعرفة والثقافة، مشيدًا بالجهود التى يقدمها بنك المعرفة المصري للباحثين، فضلًا عن دوره فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التحديات العالمية، بالإضافة إلى ربط بنك المعرفة المصري بأهداف ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكدت الدكتورة نجلاء فتحى على أهمية بنك المعرفة المصري كأحد أهم المبادرات الرئاسية لدعم التعليم والبحث العلمي في مصر، مشيرة إلى أن بنك المعرفة المصري يوفر كمًا هائلًا من المعلومات والبيانات في مختلف التخصصات العلمية، مما يسهم في تطوير البحث العلمي ورفع مستوى التعليم في مصر.

وأشادت بالجهود التي يبذلها القائمون على بنك المعرفة المصري، مؤكدةً على أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة للتعلم والتدريب.

وأوضحت مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء الجامعى أن ورشة عمل اليوم؛ جاءت في ضوء تنظيم جلسة تعريفية عن تعظيم الاستفادة من مصادر وخدمات بنك المعرفة المصرى بالتعاون بين وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصرى ووحدة المكتبة الرقمية بجامعة الزقازيق، والتى تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وتستهدف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين وطلاب الدراسات العليا بجميع الكليات، وذلك بقاعة الندوات بمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بمبنى رئاسة الجامعة.

وأشار الدكتور نبيل مصطفى، مدير مركز تقنية المعلومات والاتصالات، إلى أن البرنامج التدريبي للورشة يتضمن عددًا من المحاور الهامة التي تتعلق بكل ما يخص بنك المعرفة المصري، حيث تم عرض خدمات وحدة المكتبة الرقمية بالجامعات، وقواعد النشر بالدوريات الأجنبية العالمية إلى جانب التعريف ببنك المعرفة وكيفية التسجيل على الموقع الخاص به.