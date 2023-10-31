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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

النيابة تحقق مع المتهمين في قضية الإتجار بالآيس في الوراق

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطلين، لاتجارهما في الآيس في الوراق، وضبطا بحوزتهما على كمية من المخدرات، وسلاح ناري وذخيرة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ضبطا بحوزتهما على كيلو من مخدر الآيس، وسلاح ناري، وذخيرة، ومبلغ مالي 50 ألف جنيه مقابل الاتجار في المخدرات

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين ضبطا بحوزتهما كمية من مخدر  الآيس وسلاح ناري وذخيرة، استعدادًا لترويجهما على عملائه، مقابل مبالغ مالية وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطلين، لحيازتهما كمية من مخدر الآيس وسلاح ناري، وعقب رصد تحركات المتهمين، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما عدة للبيع، واعترف المتهمان بحيازتهما للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق

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