تسنيم تمارس السحر على القماش "الدك بإبرة النفاش"

على هويد صدى تغريد عصافير العصاري، تنساب أشعة شمس الضحى عبر غرز التطريز لتغزل أحجية من الجمال، تحتضنها قطع من القماش تقبع يمنى فتاة في مستهل العشرينات تحمل يسراها، بين إبهام وسبابة إبرة طويلة كالعصا السحرية لتقود اوركسترا من باقات الألوان الزاهية، تظللها أرفف مكتبتها الفسيحة التي تكدست بكتب يستدل الناظر على فحواها من أحرف الإنجليزية واللاتينية ورموز الهندسة الوراثية المنقوشة عليها.

بإبرة النفاش وبغرز ال stumpwork الراقية، تطرح الخيوط حقولا ملونة من الزهور والسحب الزرقاء على أقمشة تسنيم محمد، تطلق سراح خيالها صوب عنان السماء فيعود محملاً ببراعم الأفكار التي تؤلف بين ثنائية عشقها الرسم والتطريز فتجود بتصميمات خلابة من السجاد اليدوي والشراشف والخداديات والمفارش والشنط المطرزة والمرايا وحتى اللوحات.

تمزج تسنيم، خريجة قسم الوراثة بكلية الزراعة، الخيط الأصفر مع الأزرق كلا بمقدار، لتعد خلطتها السرية من الألوان على قماش الدك والكتان في مهارة اكتسبتها من مخالطة أنابيب الاختبار في معامل كليتها، فمنحها التطريز خفة ومرونة طبيب جراح وريشة رسام مبدع يختار بمهارة مقاس الإبرة المناسب لنوع كل قماش على حدى، إبداع يترك دفقات من السحر على كل ماتلمسه.

سيمفونية من الحركات الرزينة تصنعها تسنيم بين القماش والإبرة بتكرار محسوب، يبعث الهدوء في نفسها، ويبث الصفاء في روح من يتأمل منتجها، قبل أن تشاركه متابعيها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حتى يصل إلى يد العميل، درب طويل تبدائه بانتقاء الخامات، توليفة اليوم مع القماش الملائم، ثم رسم التصميم على الورق يليه نقله على القماش، رحلة شاقة ترافقها خلالها والدتها، مشجعتها الأولى صاحبة رأس مال إنطلاق المشروع، والتي تواصل دعم تسنيم حتى بعد إنطلاقها في سوق العمل واتساع رقعة انتشار منتجاتها.

على طريق الأحلام تلون تسنيم لوحة المستقبل بتفاصيلها، في المركز تنفيذ الكثير من المنتجات المتقنة بجودة تناهز الآلات وتتفوق عليها، وعلى يمين لوحة القادم تقبع ورشتها المستقبلية لتعليم التطريز بطريقة مبسطة بعيدا عن التعقيدات التقليدية، ملحق به متجر يوفر كافة الأدوات والخامات المطلوبة لصناعة السحر المطرز بمنأى عن جشع التجار وتذبذب أسعارهم.