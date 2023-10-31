'' تأهيل الشباب لسوق العمل'' حوار مفتوح بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الخاص بشهر أكتوبر، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

خلال ذلك أعدت مكتبة الفيوم العامة بقصر ثقافة الفيوم حوارا مفتوحا، تحت عنوان '' تأهيل الشباب لسوق العمل'' أداره الدكتور محمد على قطب، أوضح خلاله أن تأهيل الشباب يمنحهم الفرصة في تحقيق طموحاتهم في إيجاد وظائف مناسبة في كبرى الشركات والمؤسسات، مشيرا إلي متطلبات سوق العمل، والتحديات التى تواجهه، إلي جانب أهمية التدريب المتطور، الذي يواكب تغيرات العصر.

"أهمية المشاركة السياسية للشباب".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

واستمرارا لفعاليات مبادرة ''صوتك أمانة'' للتوعية بالمشاركة الايجابية في الانتخابات، نظم بيت ثقافة سنورس ندوة بعنوان '' أهمية المشاركة السياسية للشباب''، بمركز شباب المطور بسنورس، شارك فيها الأدباء أحمد قرني، والأديب أحمد طوسون، بحضور عدد كبير من أهالي سنورس.

وبدأ الأديب أحمد قرني حديثه، بأن المشاركة السياسية للشباب يقصد بها التأثير في عملية صنع القرار، لأن الشباب عنصر حيوي وفعال في المجتمع وله القدرة علي التأثير في مختلف جوانب الحياة، كما أن المشاركة السياسية هي أساس الديمقراطية، وإحدي صور التعبير عن إرادة الشعب.

وأكد "طوسون" أن المشاركة للشباب تبني مجتمعات قوية لصياغة السياسات الحالية، والمستقبلية للبلاد وتطويرها، بما يتناسب مع احتياجاتهم المستقبلية من خلال تعريفهم بحقوقهم، ومنحهم الوعي والقدرة اللازمة للمشاركة في الحياة السياسية من خلال الندوات واللقاءات التوعوية، واختتم اللقاء بحوار مفتوح مع الحضور، والرد علي جميع الاستفسارات.

وعقدت مكتبة منية الحيط التابعة لفرع ثقافة الفيوم ندوة بعنوان أهمية الانتخابات فى حياة الفرد والمجتمع، شارك فيها كلا من مصطفى محمد محمود مدير المكتبة، روبي خلف عاشور أخصائي مركز المعلومات بالوحدة المحلية بقرية منية الحيط، أكد خلالها روبي خلف على أهمية المشاركة فى الانتخابات، وممارسة المواطن لحقوقه، وشعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابى، باعتباره واجبا وطنيا، من أجل تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالوطن فى كافة الميادين، وشدد مصطفي محمد محمود مدير المكتبة، علي أهمية الوعي، وأن يدرك كل منا حقه الدستوري، وواجبه تجاه وطنه، ويكون له دور فعال وإيجابي في الانتخابات القادمة.