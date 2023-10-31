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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ملكات جمال السياحة والبيئة تروج لشرم الشيخ من منتجع الباتروس أكوا بارك

بوابة الوفد الإلكترونية

 

فى أطار تنشيط السياحة لمعالم شرم الشيخ الفريدة زات بالامس ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة يمثلون اكثر من ٢٥ دولة " ميس ايكو " أكبر مدينة العاب مائية ترفيهية داخل منتجع الباتروس أكوا بارك بشرم الشيخ وقد أبدت المتسابقات أعجابهم الشديد بمدينة الاالعاب المائية الاكبر على مستوى شرم الشيخ وأكدوا على أستمتاعهم الشديد بمناخ ومعالم وسحر شرم الشيخ السياحية .

يذكر أن منتجع الباتروس أكوا بارك شرم الشيخ والتابع لمجموعة بيك الباتروس للفنادق المملوكة لرجل الاعمال كامل ابو على قد حصد العديد من الجوائز الدولية مع بداية العام الحالى كجائزة هوليداى شيك الالمانية العالمية وتوب هوتيلز الروسية العالمية بالآضافة لاعلى التقييمات على موقع بوكينج دوت للحجوزات العالمى .

 

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