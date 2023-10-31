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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على عاطل بتهمة الإتجار في السلاح بكرداسة

حملة أمنية
حملة أمنية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عامل بحوزته أسلحة نارية وذخيرة بقصد الاتجار في منطقة كرداسة شمال المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت معلومات وردت لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عامل بالاتجار في الأسلحة النارية متخذا من دائرة المركز وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات استهدفت القوات المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته 2 بندقية آلية، وفرد محلى، و8 خزائن آلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسيارة ملاكي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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