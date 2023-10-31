وفاة طفلان وإصابة والدتهما في حادث انقلاب توكتوك بقرية صنبو بديروط

لقي طفلان مصرعهما وأصيبت والدتهما، في حادث انقلاب توكتوك على الطريق الزراعي بقرية صنبو، مركز ديروط، بأسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات نجدة أسيوط يفيد بانقلاب سيارة توك توك بالقرب من قرية صنبو بديروط، وسقوط قتيلين وجريح.

وتوجهت القوى الأمنية إلى مكان الحادث، واكتشفت انقلاب توكتوك أمام قرية صنبو وسط ديروط، ما أدى إلى وفاة “علي ع.ع.” سنة ونصف وشقيقته “ "جني"، 3 سنوات ونصف، وإصابة والدتها "ليلى م.ح."، 60 عامًا، نقلت إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.