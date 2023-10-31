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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الدفاع الأمريكي: لن نسمح لحماس بالانتصار على إسرائيل

لويد أوستن وزير الدفاع
لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي

 قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، مضيفًا "نحزن على خسارة المدنيين الفلسطينيين"، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

 وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، في كلمته الافتتاحية أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة لن تسمح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالانتصار.

 وأكد أوستن على أن الولايات المتحدة يجب أن "تستمر في التركيز على أوكرانيا" بالإضافة إلى دعم إسرائيل، مدعيا أن كل من إسرائيل وأوكرانيا، تقاتلان أعداءً لا يرحمون يسعون إلى القضاء عليها، ولن نسمح لحماس أو بوتين بالفوز.

 وأضاف إن معارك اليوم ضد العدوان والإرهاب سوف تحدد الأمن العالمي لسنوات قادمة والقيادة الأمريكية الحازمة هي وحدها القادرة على ضمان عدم تشجيع الطغاة والبلطجية والإرهابيين في جميع أنحاء العالم على ارتكاب المزيد من العدوان والمزيد من الفظائع.

 وقال لويد أوستن، إنه "أوضح مرارًا وتكرارًا" للقادة الإسرائيليين أنه يتعين عليهم ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين" مضيفًا: "لقد أوضحت مرارًا وتكرارًا لقادة إسرائيل أن حماية المدنيين في غزة هي مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية على حد سواء. إن الديمقراطيات مثل ديمقراطيتنا تصبح أقوى وأكثر أمانًا عندما نلتزم بقانون الحرب ونحمي المدنيين".

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