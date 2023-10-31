إزالة 18 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمركز سوهاج

تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، وتكثيف الحملات لمنع وإزالة التعديات عليها، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج بإزالة عدد ١٨ حالة تعدي على مساحة ٤ أفدنة أراضي زراعية بنطاق مركز سوهاج .

وأوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، برئاسة هلال ذكي، قد قامت اليوم، بحملة مكبرة، بحضور اللواء عبد العزيز سليم مساعد مدير أمن سوهاج للأمن، وقوة من مركز شرطة سوهاج، ومسئولي الإدارة الزراعية بسوهاج، استهدفت قرى بندار، والروافع، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة ١٨ حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة ٤ أفدنة.

وشدد محافظ سوهاج على تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة بجميع مراكز المحافظة، لرصد حالات التعدي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين، مؤكدا على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.