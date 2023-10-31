نقابة الموسيقيين تمنع التعامل مع عازف الأورج محمد عبد السلام

أعلنت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل، منع التعامل مع عازف الأورج محمد عبد السلام، وذلك في بيانٍ رسمي لها تم إصداره منذ قليل.

جاء بيان المنع كالآتي:" يمنع منعًا باتًا تعامل أعضاء نقابة المهن الموسيقية عاملين ومنتسبين ( مطربة مطربة عازف) التعامل مع عازف الاورج محمد عبد السلام والظهور معه في أي فقرات غنائية (افراح - حفلات - برامج)

واستكمل البيان" وذلك لمخالفة قرار إيقافه عن العمل الصادر من النقابة، وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم التعامل مع المخالفين بكل حزم منها الشطب وإلغاء التصريح السنوي".

كان قدر أصدر مصطفى كامل نقيب الموسيقيين في وقتٍ سابق، إيقاف محمد عبد السلام، عازف الأورج، وذلك لعدم حضوره أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده.