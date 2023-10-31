عاجل.. الداخلية تحذر المتخلفين عن تجديد رخص مركباتهم

تهيب وزارة الداخلية بمالكى المركبات المتروكة أو تلك التى فقدت مقوماتها للسير والتى لم يتم تجديد تراخيصها فى المواعيد القانونية بسرعة التوجه لوحدات التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والإستغناء عن الترخيص حال الرغبة فى ذلك منعاً للوقوع تحت طائلة القانون.



كما توفر الوزارة خدمات تجديد التراخيص من خلال موقعها الإلكترونى خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الدقهلية، الشرقية، دمياط، القليوبية) من ضبط عدة قضايا إتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.



وحققت الجهود الأمنية النتائج الإيجابية على النحو الآتى:

ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة مركز شرطة كرداسة وبحوزته (2 بندقية آلية- فرد محلى- 8 خزينة آلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سيارة).

ضبط (حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية) بدائرة مركز شرطة أجا وبحوزته (طبنجة- فرد محلى- حزام وسط حامل طلقات وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سيارة).

ضبط (حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الشرقية) بدائرة مركز شرطة أبوكبير وبحوزته (فرد محلى وطلقة لذات العيار- 2 طبنجة).

ضبط (عاملان "لاحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الدقهلية) بدائرة مركز شرطة دمياط بمحافظة دمياط وبحوزتهما (2 بندقية خرطوش- 10 فرد محلى- سيارة "ربع نقل").

ضبط (فنى تمريض - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية وبحوزته (10 طبنجات- 2 طبنجة "صوت" وعدد من الطلقات).

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار غير المشروع فى الأسلحة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.