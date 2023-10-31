وفاة سيدة إثر سقوطها من رصيف محطة قطار أسيوط

توفيت سيدة إثر سقوطها من الرصيف داخل محطة القطار بمحافظة أسيوط، وقد تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات نحدة أسيوط يفيد بورود بلاغ من محطة قطار أسيوط بوفاة سيدة بعد سقوطها على سكة القطار.

وتوجهت القوى الأمنية إلى مكان الحادث، وتأكدت من سقوط منال م.م، 35 عاماً، من منصة داخل المحطة، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة. إعداد التقرير اللازم تمهيداً لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فور تلقي البلاغ، توجهت قوات الشرطة إلى محطة السكة الحديد في أسيوط للوقوف على تفاصيل الحادث. وفقاً للتحقيقات الأولية، فإن السيدة كانت تمشي على الرصيف عندما انزلقت وسقطت على القضبان.

تم استدعاء فرق الإسعاف وتم نقل السيدة إلى المستشفى القريب، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها. تم تحويل الجثة إلى مشرحة المستشفى لإجراء التشريح الطبي وتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق.

وفور وقوع الحادث، قامت الشرطة بتأمين المكان ومنع الدخول إلى المنطقة المتضررة لحين الانتهاء من التحقيقات. ويعتقد أن هذا الحادث قد نتج عن الانزلاق وعدم الانتباه عند السيدة أثناء المشي

وأعرب مسؤولو السكك الحديد عن حزنهم العميق لهذا الحادث المأساوي، مؤكدين أهمية مراعاة الحذر والانتباه عند السير بالقرب من محطات السكة الحديد

تعد حوادث السكك الحديدية من أكثر الحوادث القاتلة في العالم، ولذلك يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات الأمنية واتباع الإرشادات اللازمة للوقاية من الحوادث في المحطات وعلى القطارات. علينا أن نتذكر أن حياة البشر هي الأهم وعلى السلطات المعنية تعزيز الإجراءات الأمنية ورفع الوعي للوقاية من مثل هذه الحوادث.