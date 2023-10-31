ضبط 219 متسولا في شوارع القاهرة الكبرى

قامت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بتوجيه حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بالوزارة استهدفت ضبط مرتكبى أعمال التسول وإستجداء المارة بالطريق العام ومحيط المدارس والجامعات والمعاهد بدوائر أقسام ومراكز شرطة (التجمع الأول - النزهة – مصر الجديدة – الدقى –شبرا الخيمة أول –إمبابة – الوراق – أوسيم) بمحافظات"القاهرة - الجيزة – القليوبية".

وقد أسفرت الجهود عن الآتى:-

ضبط (2) قضية فى مجال إستغلال الأحداث.

ضبط (219) متهم لقيامهم بأعمال تسول وإستجداء المارة بالميادين العامة والشوارع الرئيسية.

ضبط (73) قضية فى مجال ضبط جرائم الآداب العامة.

ضبط (61) قضية مزاولة مهنة "سايس" بدون ترخيص.

ضبط (33) قضية أحداث معرضين للخطر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث وأعمال التسول لما لها من آثار اجتماعية.

قبلت محكمة مستأنف المقطم، اليوم الثلاثاء، الاسئتناف المقدم من المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم في حكم حبسهم عامين مع الشغل، والقضاء ببرائتهم.

براءة المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم|تفاصيل

وفي سياق اخر ، قضت محكمة جنح المقطم المنعقدة بجنوب القاهرة بمعاقبة المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ.

وتبيّن انقضاء الدعوى بشأن متهمة توفيت بالسجن، وتم التحفظ على المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية عقب صدور حكم الإدانة.

كما أوضحت أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلًا عامًا ببيع الشقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 متهمين تم ضبط 8 منهم، وجارٍ ضبط وإحضار الآخرين.

المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير الأختام في بنها

كما عاقبت محكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، عاطلًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية وأختام واستصدار رخص قيادة مزورة فى بنها بمحافظة القليوبية.

ذكر أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1459 لسنة 2023، والمقيدة برقم 2137 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "تامر م ع"، 32 سنة، عاطل، اشترك وأخر مجهول في تزوير محررات رسمية خاصة باستصدار عدد من تراخيص القيادة المزورة، من خلال تقديم بيانات وهمية للموظفين على أنها صحيحة، واستغل حسن نية الموظف المختص وقام باستصدار تراخيص القيادة والمركبات مزورة.