النصر والاتفاق.. تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بكأس الملك

انتهت مجريات الشوط الاول من مواجهة النصر أمام نادي الاتفاق بالتعادل السلبي، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد الأول بارك، ضمن مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

التعادل يحسم نصف مواجهة النصر والاتفاق الأول بكأس الملك

سجل أندرسون تاليسكا هدف النصر الوحيد في الشوط عند الدقيقة 49 وتم إلغاءة من قبل الحكم بعد العودة لتقنية حكم الفيديو “الفار”، وحصل اندرسون تاليسكا على بطاقة حمراء في الدقيقة 45+11.

شهد الشوط الاول استحواذ على الكرة من جانب نادي النصر وتخطى نسبة الـ 60%، لكن نادي الاتفاق كان الاكثر محاولة على مرمى العالمي، وكان الأقرب لتسجيل الهدف الأول في اللقاء.

يمتلك نادي النصر على مقاعد البدلاء كل من وليد عبدالله وعبدالله مادو ومحمد قاسم وعبدالمجيد الصليهم وعبدالله الخيبري وسامي النجعي وأيمن يحيي وعبدالرحمن غريب ومحمد مران، يمكنه الاستعانة بخدماتهم في الشوط الثاني لتأكيد الانتصار والتأهل لربع النهائي.

بدأ النصر مباراة الاتفاق بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

في الدفاع: نواف بوشل – عبد الإله العمري – إيمريك لابورت – أليكس تيليس.

في خط الوسط: مارسيل بروزوفيتش، أوتافيو، سيكو فوفانا

في الهجوم: كريستيانو رونالدو، تاليسكا، ساديو ماني.