الهجرة ترد على استفسارات شباب المصريين الدارسين بالخارج بشأن معادلة الشهادات الجامعية

عقد السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات بوزارة الهجرة اجتماعا افتراضيا مع عدد من المصريين الدارسين بالخارج، أعضاء مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج "ميدسي" للرد على استفساراتهم بشأن معادلة الشهادات الجامعية.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل مع المصريين بالخارج، ونيابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة.

وأكدت السفيرة سها جندي أن هذا اللقاء يأتى فى إطار حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع أبنائنا المصريين بالخارج، من أعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، وحل ما يواجههم من عقبات، بالتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

سها جندي: حريصون على التواصل الدائم مع أبنائنا الدارسين بالخارج وحل ما يواجههم من عقبات بالتنسيق مع الجهات المعنية

وأوضحت أن الوزارة حريصة على ربط شبابنا بالخارج بوطنهم الأم، والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم ومقترحاتهم في تحقيق جهود التنمية المستدامة، والاستفادة من الخبرات البحثية والمجالات المتطورة التي يدرسونها في عدد من الجامعات المتميزة حول العالم.

وفى هذا السياق، استعرض السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، خلال اللقاء، خطوات معادلة الشهادات الجامعية، مؤكدا ان معادلة الشهادات تتم من خلال التقدم، عبر الموقع الإليكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، وذلك عبر الرابط: https://tinyurl.com./5yctztam

وأضاف مساعد وزيرة الهجرة أنه يجب أن تتوافر الاشتراطات التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، لمعادلة الشهادات، وتمثلت في أن الشهادات الممنوحة من خارج مصر، يجب التصديق عليها من وزارة التعليم العالى بالدولة الموجود بها الجهة المانحة (جامعة- معهد- أكاديمية)، وتصديق الشهادات والأوراق المطلوبة للمعادلة بالمكتب الثقافى المصرى بالدولة التي تم الدراسة بها.

مساعد وزيرة الهجرة يؤكد أهمية توثيق الشهادات الجامعية واتباع شروط المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن

وأضاف "عباس" أن توثيق الشهادات والأوراق المطلوبة للمعادلة بالقاهرة يكون عن طريق سفارة الدولة التابع لها الجامعة المانحة بالقاهرة ثم التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية، مضيفا أن الشهادات الممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية، يتم توثيقها من المكتب الأمريكى (AMIDEAST) بمصر ثم الخارجية المصرية، والشهادات الممنوحة من انجلترا، يتم توثيقها من المركز الثقافي البريطانى ثم التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية.

وتابع السفير عمرو عباس، أن المجلس الأعلى للجامعات يشترط تقديم الشهادات والمستندات باللغة العربية او باللغة الإنجليزية وإذا كانت بلغة أخرى فلا بد أن تقدم معها ترجمة معتمدة باللغة العربية او الإنجليزية، وفى حالة الحصول على الشهادة من فرع لجامعة كائن بدولة غير الدولة الموجود بها مقر الجامعة الأم، يجب إرفاق ما يفيد بإعتراف وزارة التعليم العالى بهذه الدولة بفرع الجامعة وأن هذه الشهادة تؤهل حاملها للدراسات العليا فى هذه الدولة، مشيرا إلى ضرورة تقديم أصل الشهادات الموثقة والمستندات المطلوبة (2 صورة طبق الأصل منها مختومة مع إحضار الأصل للاطلاع عليه).

واستعرض مساعد وزيرة الهجرة جانبا من اتفاقية بولونيا، وهي تعاون حكومي دولي بين 48 دولة أوروبية في مجال التعليم العالي، يهدف للعمل المشترك بين الهيئات الحكومية والجامعات والمدرسين والطلاب، وكذلك الجمعيات وأصحاب المصلحة وأصحاب العمل ووكالات ضمان الجودة والمنظمات والمؤسسات الدولية، بما في ذلك المفوضية الأوروبية، من أجل تحسين ومداومة التعليم العالي، وتحسين جودة البحث والابتكار.

وبدورهم، أعرب المشاركون من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، عن تقديرهم لجهود وزارة الهجرة في مناقشة ما يقابلهم من مشكلات والعمل على حلها، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية للرد على استفساراتهم.

وفي ختام اللقاء، أوضح السفير عمرو عباس، أننا حريصين على التنسيق مع وزارة التعليم العالي للرد على استفسارات الطلبة المصريين الذين تخرجوا في جامعات بالخارج، فيما يتعلق بمعادلة الشهادات.

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