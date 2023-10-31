الاتحاد يتقدم بقدم حمدالله على الفيحاء في الشوط الاول

نجح نادي الاتحاد في تحقيق التقدم على منافسة الفيحاء بهدف دون مقابل سجله النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، في اللقاء الجاري بين الفريقين على ملعب ستاد الملك فهد، في إطار منافسات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك" لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

هدف عبدالرزاق حمدالله يمنح الاتحاد التقدم على الفيحاء

وافتتح التسجيل لنادي الاتحاد في الشوط الأول اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 5، بعدما سيطر الفريق وكان الأكثر استحواذًا على الكرة، لكن نادي الفيحاء كان الأكثر محاولة على مرمى المنافس.

يمتلك الاتحاد على مقاعد البدلاء كل من مارسيلو جروهي ومهند الشنقيطي وهارون كمارا وسويلم المنهالي ومروان الصحفي وأحمد بامسعود وعمر هوساوي وصالح العمري وأسامه المرمش، من أجل تأكيد الانتصار والتأهل لربع نهائي كأس الملك مع نهاية اللقاء.

بدأ نادي الاتحاد مواجهة الفيحاء بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: حسن كادش، مدالله العليان، لويز فيليبي، زكريا هوساوي.

في خط الوسط: نجولو كانتي، سلطان الفرحان، فيصل الغامدي.

في خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله، كريم بنزيما، رمارينيو.