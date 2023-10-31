وكيل تعليم الفيوم تتابع مدرسة دمو الفندقية بدمو

قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بمتابعة العمل فى مدرسة الفيوم الثانوية الفندقية بدمو، بحضور محمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية.

تفقدت وكيل الوزارة المدرسة وقاعات التدريس، كما تفقدت ، أقسام المدرسة ، وفندق المدرسة وقسم المطبخ، وأشادت بالتدريب العملي المتميز للطالبات بقسم المطبخ داخل الفندق.

و أشادت وكيل الوزارة بانضباط وانتظام العملية التعليمية والجانب العملي بالمدرسة، وقدمت رسالة شكر وتقدير لإدارة التعليم الفني، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

صوتك مستقبلك

ومن جهه اخرى تم اليوم فى مركز النيل للاعلام بالفيوم تدشين آليات العمل حول تنفيذ عدد من اللقاءات التثقيفية ضمن حملة" صوتك مستقبلك" و" إنزل وشارك" على مستوى المحافظة لدعم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

بحضور محمد هاشم زكي مدير مركز النيل للإعلام بالفيوم ، والدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية على مستوى الجمهورية ، و حنان حمدي مسئوى البرامج بمركز النيل للاعلام بالفيوم ، وفريق العمل أعضاء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية بالفيوم. وسيتم إعلان الجدول النهائي بعقد هذه اللقاءات التثقيفية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

كما تم الاتفاق على توقيع برتوكول تعاون مع مركز الهدي للعيادات التخصصية والتحاليل الطبية بحضور الدكتور عبدالكريم خيرالله درويش ، من خلال تحديد نسبة تخفيض تصل إلى 50% فى جميع التخصصات والفحوصات الطبية والتحاليل الطبية.

وفي سياق متصل تتقدم مؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية بالشكر والتقدير لأكاديمية سيسكو للشبكات لمنح المؤسسة شهادة المشاركة الفعالة فى سفراء الوعى التكنولوجي والاشادة بدور المؤسسة في نشر الوعى التكنولوجي .

كما سوف يتم تنظيم البرنامج التدريبي سفراء المشروعات القومية، بالشراكة مع التضامن الاجتماعى والهيئة العامة الاستعلامات - مركز النيل للاعلام.