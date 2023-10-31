إزالة 69 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، جهودها في تنظيم الحملات المكثفة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وكلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن ، بتكثيف المرور اليومي لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وتنفيذ قرارات الإزالة فورا، وذلك بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بالمراكز وكافة الجهات المعنية ، مشدداً ، على التعامل الفوري مع المخالفين ، والإزالة في المهد لأي تعديات وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين ، والمقاولين المنفذين للأبنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي تقاعس من قبل المسئولين المعنيين ، مع مصادرة مواد البناء والمعدات.

فى سياق متصل، أزالت الوحدات المحلية 69 حالة تعدِِ بالبناء المخالف والعشوائي ، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، خلال عدد من حملات رفع وإزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية ، بالتنسيق مع قسم حماية الأراضي والإرشاد الزراعي ، والجهات المعنية ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة ، ( 9 حالات بمركز بنى مزار ـ 24 حالة بمطاي ـ 6 حالات بسمالوط ـ 7 حالات بالعدوة ـ 18 حالة بملوى ــ 5 حالات بالمنيا) ، وتم تحرير محاضر حيال المخالفين ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .