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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 69 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، جهودها في تنظيم الحملات المكثفة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وكلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن ، بتكثيف المرور اليومي لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وتنفيذ قرارات الإزالة فورا، وذلك بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بالمراكز وكافة الجهات المعنية ، مشدداً ، على التعامل الفوري مع المخالفين ، والإزالة في المهد لأي تعديات وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين ، والمقاولين المنفذين للأبنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي تقاعس من قبل المسئولين المعنيين ، مع مصادرة مواد البناء والمعدات.

فى سياق متصل، أزالت الوحدات المحلية 69 حالة تعدِِ بالبناء المخالف والعشوائي ، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، خلال عدد من حملات رفع وإزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية ، بالتنسيق مع قسم حماية الأراضي والإرشاد الزراعي ، والجهات المعنية ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة ، ( 9 حالات بمركز بنى مزار ـ 24 حالة بمطاي ـ 6 حالات بسمالوط   ـ 7 حالات بالعدوة  ـ 18 حالة بملوى ــ  5 حالات بالمنيا) ، وتم تحرير محاضر حيال المخالفين ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

الجريدة الورقية