الإيسيسكو تشارك في إطلاق المرحلة التنفيذية لوضع إطار مرجعي موحد للغة العربية

شاركت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في إطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع وضع إطار مرجعي مشترك موحد للغة العربية تعليما وتعلما وتقييما، الذي تم الإعلان عنه في ختام أعمال الاجتماع رفيع المستوى المنعقد بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بتونس.

حضر الإطلاق الدكتور محمد ولد أعمر، الأمين العام لمنظمة الألكسو، والدكتور محمد الأسطى، مدير مشروعات البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عدد من المسؤولين بالمؤسسات العربية والدولية المعنية، وممثلي مجامع اللغة العربية في عدد من الدول العربية والعالم الإسلامي.

حرص الإيسيسكو على المشاركة في المشروع

ومثل الإيسيسكو في الاجتماع، الذي استمر على مدى يومين واختتمت أعماله اليوم (31 أكتوبر 2023)، الدكتور أنس حسام سعيد النعيمي، خبير في مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها، حيث أكد في كلمته حرص الإيسيسكو على المشاركة في المشروع، لما له من دور حضاري كبير، يهدف إلى وضع مرجعية تربوية جامعة للغة العربية تكون لها سلطة اعتماد وقوة إنفاذ في الدوائر العربية والإسلامية والدولية، على غرار اللغات الأخرى.

وشهدت الجلسة الختامية للاجتماع، إهداء درع منظمة الألكسو إلى ممثل الإيسيسكو، تقديرا لمساهمة المنظمة في هذا المشروع المهم، ولجهودها في خدمة اللغة العربية ونشرها عالميا.