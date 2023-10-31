شاهد كيف احتفل لاعبو إنتر ميامي بفوز ميسي بالكرة الذهبية
حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي على جائزة أفضل لاعب في العالم 2023، والتي حصل عليها من مجلة فرانس فوتبول ، لتكون المرة الثامنة للاعب في مسيرته الكروية.
احتفال لاعبي إنتر ميامي بفوز ميسي بالكرة الذهبية
احتفل لاعبي إنتر ميامي بـ ليونيل ميسي بالرقم 8 قبل مران الفريق الجماعي اليوم الثلاثاء، وهو الاكثر حصولًا على الجائزة بعدما وسع الفارق بينه وبين رونالدو صاحب الـ 5 تتويجات ماضية.
أنهى فريق إنتر ميامي الموسم الماضي من الدوري الأمريكي في المركز الرابع عشر من الترتيب برصيد 34 نقطة، وقد حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 7 مواجهات وخسر في 18 لقاء.