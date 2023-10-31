كاراسكو يقود الشباب للفوز على الفتح والتأهل لربع نهائي كأس الملك

خطف الفريق الاول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي الانتصار على حساب فريق الفتح بهدفين مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد الأمير عبدالله بن جلوي، في إطار مواجهات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الشباب يتأهل لربع نهائي كأس الملك

افتتح التسجيل في لقاء اليوم اللاعب كريسيتيان تيلو عند الدقيقة 24، ليعود نادي الشباب بريمونتادا قوية بأقدام بانيك كاراسكو الذي سجل هدفين عندالدقيقة 59 من عمر اللقاء، وأضاف هدف الخطف والتأهل في الدقيقة 115 في الوقت الإضافي من اللقاء.

الشباب هو ثاني المتأهلين اليوم من دور الـ 16 بعد نادي التعاون لذي فاز على الوحدة بهدفين دون مقابل.

يعتبر نادي الشباب خامس المتأهل لربع نهائي مأس خادم الحرمين الشريفين بعد كل من أندية الفيصلي والخليج والهلال والتعاون.