مدرب الوداد يقرر استبعاد لاعبه قبل موقعة الترجي

يستعد الوداد البيضاوي المغربي لمواجهة الترجي التونسي غدا الأربعاء في إياب دور نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.



وكان الوداد فاز على نظيره الترجي في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، بعدما انتصر عليه بهدف نظيف في المغرب.

وقرر عادل رمزي استبعد لاعبه سفيان أحناش العلمي من المجموعة قبل مواجهة الترجي المرتقبة المقرر لها غدا.

جاء قرار مدرب الوداد بعد الاخطاء التي أرتكبها اللاعب أحناش في مباراة الذهاب، وعليه قرر إشراك عبدالله حيمود بدلا منه.

وأنتقد خبراء الكرة المغربية على رأسهم رشيد الداودي وحسن ناضر، وسهيل دفع المدرب اللاعب أحناش في مباراة الذهاب وإصراره على الدفع به في مباريات الفريق المغربي.

