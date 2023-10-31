رئيس كينيا يلغي التأشيرة عن الأفارقة الراغبين في زيارة نيروبي

أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، إلغاء تأشيرة دخول بلاده بالنسبة للأفارقة من هنا لنهاية العام، مضيفا أن اللحظة قد حانت لفهم أهمية التجارة بيننا.

وأوضح روتو، في كلمة له أمام قمة الأحواض الثلاثة الكبرى نظمت بالكونغو برازافيل، أن التجارة البينية في إفريقيا "لا تمثل سوى 15% مقابل 70% بالنسبة للدول الأوروبية".

وانتقد روتو، المعدل المنخفض للتجارة البينية الإفريقية، ودعا إلى تسريع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من أجل التغلب على ذلك.

وأبرز روتو، أهمية أن تعمل البلدان الإفريقية معا، وأن "تتعاون من أجل رفع التحديات التي تواجهها"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القارة "تحتوي على 65% من الأراضي الصالحة للزراعة لكنها غير مستغلة، كما أنها تمثل نسبة 40% من القوى العاملة العالمية بفضل عدد سكانها الذين غالبيتهم من الشباب".

شهدت كينيا، ارتفاعًا مثيرًا للقلق في الهجمات الإلكترونية، حيث تم تسجيل 860 مليون حادث في العام الماضي، وفقًا لهيئة تنظيم الاتصالات في البلاد.

وقد أعربت الهيئة التنظيمية عن مخاوفها بشأن تصاعد وتيرة هذه التهديدات السيبرانية وتعقيدها وحجمها، ولا سيما استهداف البنية التحتية الحيوية للمعلومات في كينيا.

ولوضع هذا في الاعتبار، في عام 2017، واجهت كينيا 7.7 مليون هجوم إلكتروني، مما يسلط الضوء على الزيادة الكبيرة خلال السنوات الأربع الماضية.

وشهدت إحدى الحوادث البارزة في يوليو هجومًا إلكترونيًا رفيع المستوى يُنسب إلى مجموعة القرصنة الموالية لروسيا "أنونيموس السودان".

أدى هذا الهجوم إلى تعطيل الوصول إلى أكثر من 5000 خدمة حكومية عبر الإنترنت في كينيا، مما أثر على وظائف حيوية مثل طلبات التأشيرة وجواز السفر وطلبات رخص القيادة وتجديدها. كما أدى الهجوم إلى شل أنظمة حجز القطارات عبر الإنترنت والمعاملات المالية عبر الهاتف المحمول.

وكشفت هيئة الاتصالات الكينية أن 79% من هذه الهجمات السيبرانية كانت نتيجة لاختراق المجرمين لأنظمة الكمبيوتر في مختلف المنظمات.

وفي الوقت نفسه، 14% منها استخدمت برامج ضارة، و6.5% منها استخدمت مجرمي الإنترنت لإرهاق الخوادم بحركة المرور لزيادة التحميل على بنيتها التحتية، واستهدفت البقية تطبيقات الويب.

وللأسف، تصنف كينيا الآن كثالث أكثر دولة مستهدفة لمجرمي الإنترنت في أفريقيا، بعد نيجيريا وجنوب أفريقيا.

ويؤكد هذا الاتجاه المثير للقلق الحاجة إلى تدابير مشددة للأمن السيبراني لحماية الأصول الرقمية الحيوية للبلاد.