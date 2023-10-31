مفيدة للحوامل..  طريقة عمل كيكة التوت الهشة بالكريمة

كيكة التوت الهشة بالكريمة من الحلويات الصحية والغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تحمي الجسم من الأمراض، لذا نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

كيكة التوت الهشة بالكريمة

طريقة عمل كيكة التوت الهشة بالكريمة

المقادير

- سكر : 3 ملاعق كبيرة (أبيض)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذابة)

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- لوز : ملعقة صغيرة (مطحون)

- دقيق : كوب

- التوت : كوب (مفروم)

- النشاء : ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- التوت البري : كوب (للتزيين)

- كريمة الخفق : كوب (مخفوقة / للتزيين)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الزبدة والسكر في وعاء، وباستخدام الخلاط الكهربائي، اخفقي المكونات جيداً.

أضيفي البيض واللوز واخفقي المزيج.

أضيفي الدقيق، والنشا، والبيكنج باودر، والملح، وأعيدي الخفق حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

ضعي العجينة في الثلاجة لحوالي 10-15 دقيقة حتى تتماسك قليلاً.

حضري صينية فرن واسعة ومبطنة بورق الزبدة، واسكبي بها عجينة الكيك.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 20 دقيقة حتى تنضج، ثم أخرجيها واتركيها جانباً حتى تبرد.

زيني الكيك بالكريمة المخفوقة وحبات التوت البري، وقطعيها إلى مربعات متساوية وقدميها.

فوائد تناول التوت

يعزز الدورة الدموية

ثبت أن التوت البري يساعد في تحسين مرونة الشرايين، وهذا يعني تعزيز الدورة الدموية وتدفق الدم، مما يزيل الضغط عن القلب ويمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، يمكن أن يؤدي تحسين الدورة الدموية أيضًا إلى تعزيز الطاقة والوظيفة الإدراكية.

يقوي المناعة

يدعم فيتامين سي الموجود في التوت البري المناعة وهو ضروري لصنع الكولاجين، لذلك فهو يلعب دورًا رئيسيًا في صحة الجلد والمفاصل والشفاء بشكل عام، ويساعد التوت البري في الوقاية من التهابات المسالك البولية.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

يساعد تناول التوت بكافة ألوانه في تعزيز صحة القلب وحمايته من الإصابة بالأمراض المختلفة، ويعود السبب في ذلك إلى مضادات الأكسدة والمواد النشطة النباتية الموجودة فيه.

فوائد التوت للحامل

مضادات الأكسدة في التوت توفر الحماية للمرأة الحامل من الكثير من الأمراض وتقوي جهازها المناعي، بالإضافة إلى أنه غنى بفيتامين ج الذى يعزز امتصاص الحديد الضرورى لصحة الأم وجنينها.

يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في حماية القلب والأوعية الدموية ويحمي من ارتفاع ضغط الدم فترة الحمل الذي يعرض الأم والجنين للخطر.