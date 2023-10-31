اختيار 25 لاعبا ماليا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما

أعلن سومايلا كوليبالي، مدرب منتخب كرة القدم المالي تحت عمر 17 عامًا، قائمة اللاعبين الـ25 الذين اختارهم للمشاركة في نهائيات كأس العالم لهذه الفئة المقررة من 10 نوفمبر إلى 02 ديسمبر 2023 في إندونسيا.



ترصد الوفد أسماء قائمة اللاعبين الـ25 هم كالآتي:-

في حراسة المرمى: بوراما كوني نادي ييلين أولمبيك، دياغين سيديبي مركز باماكو الرياضي، سيريبا دومبيا مركز باماكو الرياضي.

المدافعون: أوسمان سيمبارا نجم ماندي، باي كوليبالي نجم ماندي، موسى تراوري مركز باماكو الرياضي، غاوسو كوني ييلين أولمبيك، سيكو كوني غيدار، عيسى تراوري دجوليبا، عبدالله مايغا بورغوس، الحسن توغولا غيدار، سليمان سانوغو ييلين أولمبيك.

لاعبو وسط الميدان: موسى ماسيري ديوب غيدار، أوسيمان تييرو جمعية باماكو الرياضية، موديبا سيسوكو غيدار، بي يوان نين أكاديمية رايت، أونج مارسيال تيا أي أف إيه، حميدو ماكالو غيدار.

المهاجمون: إبراهيم ديارا أفريكا فوت، إبراهيم كاناتي أي إف إيه، محمود باري نجم ماندي، ساليف نوح لاينتوبيثيسدا الأمريكي، مامادو دومبيا بلاك ستارز، بادرا تراوري ماتز الفرنسي، أوسمان ديارا جينيراسيون فوت.



أكد تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي إن فريقه كان موفقا على المرمى في مواجهة الزمالك بالدوري المصري الممتاز.

وقال تامر مصطفى في مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنا موفقين أمام المرمى وأظهرنا ردة فعل مميزة أمامم الزمالك في الشوط الثاني".

وأوضح تامر مصطفى أن فريقه نجح في إغلاق المساحات أمام الزمالك والتقليل من سرعة اللقاء عند فقدان الكرة.

تامر مصطفى: الواقعية مطلوبة في كرة القدم

وتابع: "الزمالك لا يكون في أفضل حالاته خلال التحولات الدفاعية مع أوسوريو وفقًا لطريقة لعبه، أوسوريو مدرب محترم ورأيي فيه لن يتغير، هو مدرب كبير ومختلف ويحاول فعل شيء مختلف وأراه مديرا فنيا جيد ولكن الواقعية مطلوبة في كرة القدم.