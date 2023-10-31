جامعة جنوب الوادي تواصل توعية الطلاب بمخاطر الإدمان

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

في إطار الندوات التوعوية التي تنظمها جامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أوضح الدكتور أشرف حكيم، وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن دور صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى في توعية طلاب الجامعة عن مخاطر الإدمان والتعاطى.

وأوصى وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بضرورة الاستفادة من مثل هذه الندوات التوعوية ونقل التوعية للمجتمع الخارجي للحد من اخطار الإدمان ومكافحة التعاطى.

وتناولت مروة عبدالراضي، مدير بيت التطوع داخل الجامعة والتابع لصندوق علاج ومكافحة الإدمان، الشرح بالخدمات المتنوعة لبيت التطوع بمقر الجامعة بقنا ودور المتطوعين من الطلاب في التوعية بالآثار السلبية المدمرة للإدمان، وخدمات الخط الساخن، وخدمات مركز العزيمة لعلاج الإدمان.

كما تناولت الندوة التعريف بقانون الكشف المبكر عن المخدرات وتعرض الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات للفصل من العمل والتوعية بأضرار المواد المخدرة والتعاطي وكيفية علاج الحالات المصابة.

وبدأت الجامعة حزمة من الندوات التوعوية لطلاب الجامعة بمخاطر الإدمان والتعاطي.