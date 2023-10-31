غنية بالبروتين.. طريقة تحضير سلطة المكرونة بالمشروم والبروكلي

سلطة المكرونة بالمشروم والبروكلي من الوصفات الصحية واللذيذة، والتي تتميز باحتوائها على الفيتامينات والبروتين الهام لبناء الجسم والحصول على نسبة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميًا، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

سلطة المكرونة بالمشروم

طريقة تحضير سلطة المكرونة بالمشروم والبروكلي

المقادير

- الصلصة :

عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

ريحان : ملعقة كبيرة

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

ملح : رشّة

- المشروم : 100 جرام

- مكرونة : 100 جرام

- البروكولي : 150 جراما

- جبن الشيدر : 100 جرام

طريقة التحضير

اسلقي المكرونة، والبروكلي، والمشروم بشكل منفصل، ثم قومي بوضعهم في وعاء واحد بعد التصفية من ماء السلق.

أضيفي جبن الشيدر المقطع إلى مكعبات، والطماطم، والزيتون، على المكرونة والخضار.

لتحضير الصلصة

اخلطي الليمون مع زيت الزيتون، والريحان، والملح جيداً، ثم أضيفي الصوص على السلطة وقدميها.