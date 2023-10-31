محافظ أسيوط يشهد التدريب الميداني لمحاكاة مواجهة أعطال الغرف المغلقة بشركة المياه

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، التدريب الميداني على سيناريو محاكاة مواجهة أعطال طارئة بالغرف المغلقة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والذي يتم تنفيذه بمقر الشركة بنزلة عبداللاه بحي شرق، لصقل خبرات العناصر البشرية المعنية بمواجهة الأعطال والمخاطر المختلفة والتدريب على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرهما.

حضر التدريب العملي الميداني الدكتور مصطفى محمود، مدير إقليم وسط الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية، والمهندسة أمل جميل، مدير عام العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب، والدكتور محمد المصطفى حميدة، مدير فرع إسعاف أسيوط، وعبداللطيف فضالة، رئيس حي شرق، ويسري سند، مدير إدارة المواقف بالمحافظة ورؤساء القطاعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

حيث استمع محافظ أسيوط إلى شرح من المهندس علي الشرقاوي لمراحل التدريب العملي للتجربة العملية وتنفيذها على أرض الواقع بدءًا من تلقي إشارة حدوث عطل بإحدى غرف المحابس التابعة للشركة ثم مرحلة الإصلاح والتعامل مع الإصابات وحتى إتمام مرحلة الإصلاح، ثم شاهد المحافظ ومرافقوه سيناريو الإصلاح واستخدام أحدث الأجهزة الخاصة بالكشف عن الغازات وتوفير بيئة عمل آمنة وإنقاذ أحد المصابين بأحد غرف المحابس بالتنسيق مع فريق الإسعاف ونقله إلى المستشفى الميداني لعمل الإسعافات اللازمة ثم نقله إلى المستشفى الجامعي، كما تابع خطة عمل معمل الشركة المتنقل وتابع مراحل العمل بالمعمل وخطة التشغيل وأهميته الميدانية في تحليل عينات المياه.

وفي نهاية التدريب العملي الميداني وجه محافظ أسيوط الشكر للجهات المشاركة في التدريب مشددًا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة ومراحل تنفيذ التدريب العملي والتنسيق الجيد مع كافة الجهات المشاركة في إدارة الأزمة للارتقاء بالتدريب مشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات التدريبية للوقوف على جاهزية الجهات التنفيذية لمواجهة أية أحداث طارئة واتخاذ القرارات المناسبة للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والحد من مخاطرها.