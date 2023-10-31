المؤبد لربة منزل أنهت حياة زوجها بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الشهاوي، ربة منزل بالسجن المؤبد، لإدانتها بقتل زوجها وإضرام النيران فيه أثناء نومه؛ لخلافات زوجية بينهما.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة "عزة. ع" ربة منزل، ومقيمة بإحدى قرى مركز ديرب نجم، للمحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامها بقتل زوجها وإضرام النيران فيه لخلافات بينهما.

وأسند أمر الإحالة للمتهمة بأن المتهمة قتلت المجني عليه زوجها "محمد. خ. ع " عامل، عمدا مع سبق الإصرار ، بأن بيتت النية وعقدت العزم علي قتله، وأعدت لذلك الغرض 6 زجاجات تحوي مادة معجلة للاشتعال " جازولين"، وما إن اطمأنت إلى استغراقه في النوم حتي سكبت بجانب مضجعه أرضاً المادة المعجلة مشعلة إياها باستخدام قداحة بحوزتها، فامتدت إليه النيران وأحرقته وأحدثت ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

ووجهت أمر الإحالة إلى أن المتهمة وضعت النار عمدا بمحل مسكون ألا وهو مسكن المجني عليه، وذلك عقب إلقائها كمية من المادة المعجلة للاشتعال فنشب الحريق به ما أدى لإحراقه،. وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وكذلك إحرازها لأداة معجلة للاشتعال " الجازولين"، مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتها إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.