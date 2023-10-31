إيمان جمعة مديرًا تنفيذيًا للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا بتعيين الاستاذه ايمان جمعة مديرا تنفيذيا للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو، لتتولى بذلك مهام منصبه بدء من اليوم الثلاثاء.

وتعد الدكتورة إيمان جمعة أحد القيادات التنفيذية بالوزارة و التي تمتلك رصيد كبير من الخبرات التنفيذية والوظيفية والعلمية حيث شغل منصب عضو المكتب الفني لوزير الشباب والرياضة.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة دعم الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية بشكل كامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، من أجل تحقيق أهدافه المنشودة وتعظيم مكانة المنظمة وتفعيل دورها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.



مشيرا أن النادو المصرى يمثل أحد أهم الآليات التى ترتكز عليها خطة وزارة الشباب والرياضة فى تطوير أداء وفاعلية المنظومة الرياضية المصرية فى مختلف اللعبات الرياضية وخاصة الفردية منها مشيرا أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم للنادى المصري بغرض توثيق أوجه التعاون والتنسيق المشترك بينه وبين المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة المنشطات متمثلة فى المكتب الإقليمي، والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مختلف مجالات التعاون وخاصة فى شأن نشر ودعم ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات والتوعية بمخاطرها على جميع الأفراد وخاصة فى أوساط الرياضيين.

وكان نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو»، والعضو بلجنة الخبراء بالوكالة الدولية، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الخامسة الإفريقية لمكافحة المنشطات.



جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.