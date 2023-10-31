وكيل صحة الشرقية يناقش تطوير الخدمة بعمليات مستشفى الزقازيق العام

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي منها بالمستشفى، متفقداً قسم العناية المركزة للطوارئ، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى والتأكد من تسجيل كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، ومن استكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، والتأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة، ومن جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وناقش الدكتور هشام مسعود مع إدارة المستشفى في حضور مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، آليات تطوير الخدمة الطبية بقسم العمليات الجراحية بالمستشفى، وعدد من مستشفيات الصحة مثل طب وجراحة العيون، ومستشفى السعديين المركزي وغيرها، موجهاً بتوفير منظار جراحي في خلال ٢٤ ساعة بصورة مؤقتة لإجراء كافة العمليات التي تحتاج إلى المنظار الجراحي.

وأكد وكيل الوزارة أهمية توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بإجراء العمليات ذات المستوى الثالث بصورة منتظمة، مثل جراحات القلب المفتوح، والأورام السرطانية، وجراحات العيون، وغيرها، موجها بأهمية الإنتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، كما تم مناقشة خطة العمل بمختلف الأقسام الطبية الأخرى، وتطوير أداء العمل بهم، وأي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، للوصول إلى أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.