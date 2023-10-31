Matthew Perry| لفتة إنسانية في حلقات Friends بعد رحيلة.. صورة

لا تزال وفاة النجم الهوليوودي ماثيو بري تلقي بظلالها الحزينة على أصدقاء وأسرته ومحبيه، بعد رحيله المفاجئ في الحمام السباحة الخاص بمنزله.

لفتة إنسانية لـ ماثيو بيري في مسلسل friends

ماثيو بري الذي لمع في أعين جمهوره ببطولة المسلسل الامريكي الشهير friends، حيث عبر الكثير من متابعي المسلسل عن عدم استطاعتهم لمشاهدة حلقاته بعد رحيله، لكن كان للمسئلين عن المسلسل رأي آخر.

أضاف القائمون على المسلسل لفتة إنسانية مؤثرة لـ ماثيو بري تقديرًا لبصمته الفنية التي وضعها في حلقات friends، حيث وضعوا له تذكارا بصورته وميلاده قبل بدء حلقات المسلسل.

كان قد نطق Matthew Perry في مشهد قبل أكثر من 20 عامًا في المسلسل الشهير Friends والذي يعد بمثابة بوابة المعرفة الكبرى لجمهوره ونقطة تحول في مجاله التمثيلي، بـ طريقة وفاته، حيث كان في أحد المشاهد مع الشهيرة جينيفير انستون قال “سأموت وحيدًا” .

الأمر الذي تحقق بعد عشرات السنوات “حرفيًا”، بالفعل مات وحيدًا في منزله فجأة داخل “جاكوزي” الخاص به، دون وجود أي شبهة جنائية أو مواد مخدرة بجانبه.

نبذة عن Matthew Perry

كان من أشهر أدوار Matthew Perry في مسلسل الأصدقاء الذي تم عرضه على عشرة مواسم بين عامي 1994 و2004 على عشرة مواسم وشاركه البطولة جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو.

وُلد بيري في ولاية ماساتشوستس في 19 أغسطس 1969، عندما كان عمره 15 عامًا، انتقل بيري من أوتاوا إلى لوس أنجلوس لمتابعة التمثيل، وارتاد مدرسة باكلي في شيرمان أوكس، وتخرج عام 1987. تابع في مجال كوميديا الارتجال ضمن لوس أنجلوس في شيرمان أوكس خلال دراسته الثانوية.