27 نوفمبر.. سماع المرافعة في مُحاكمة مُتهم بـ"غرفة عمليات رابعة"

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا لاتهامه مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة" لجلسة 27 نوفمبر للمرافعة.

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عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية سامح شعبان.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.