كولر: الأهلي جاهز لمواجهة صن داونز.. وسعداء بدعم الجمهور

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لخوض مواجهة صن داونز التي تجمع الفريقين غدًا في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

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وقال خلال المؤتمر الصحفي: «سعيد للغاية لأن مباراة الغد سوف تشهد السماح بحضور السعة الكاملة من جمهورنا الذي نعرف جيدًا أهميته، وهو جمهور عظيم قادر على تحريك الصخر، ووجوده يمنحنا الدوافع اللازمة لتحقيق أهدافنا».

وأضاف: «مباراة الغد سوف تكون خططية في المقام الأول، سوف نقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار بالبطولة».

وقال: «في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا كان لنا ركلة جزاء مؤكدة بعدما تعرض بيرسي تاو لإعاقة واضحة.. لم أتحدث عن قرارات غير مؤثرة في سير اللقاء، وكان يتوجب على حكم الفيديو استدعاء حكم الساحة وهو ما لم يحدث.. أتمنى في مباراة الغد أن يدرك الجميع أن هذه مهمة حكام الفيديو بشكل عام».

وأشار كولر إلى أن الجهاز الفني لا يملك رفاهية الوقت خاصة أن الفريق أمامه مران واحد فقط سوف يقوم خلاله بفحص جاهزية اللاعبين، وأن كل لاعب سيكون مطلوب منه تقديم أفضل ما يمكن خلال المباراة من الناحية الفنية والبدنية من أجل الفوز والتأهل للنهائي.