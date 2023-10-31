هبة مجدي تخطف الأنظار بملامح ناعمة ولوك عصري

خضعت الفنانة هبة مجدي لجلسة تصوير جديدة، وتداولت صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة عكست رشاقتها وأنوثتها.

هبة مجدي

وبدت هبة مجدي بإطلالة جذابة، مرتدية بنطال كلاسيكي بصيحة الهايويست باللون الأسود ومخطط بالأبيض، ومُزين بحزام رفيع، ونسقت على البنطال توب أسود وبليزر قصير نفس اللون مع أكمام مصنوعة من الجينز الفضفاضة، مما عكس أناقتها وجمالها.

وتزينت هبة مجدي بمجموعة من المجوهرات الراقية، فضمت أقراط دائرية تتدلى من أذنيها وسلسلة تتدلى حول عنقها؛ لتعكس أناقتها ورقتها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هبة مجدي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الناعمة، مما عكس أناقتها وجمالها.

ووضعت هبة مجدي مكياجًا ناعمًا أبرز جمال وجهها، فحددت ملامحها ببلاشر وردي جذاب بالإضافة للقليل من الهايلايتر، وأبرزت جمال عينيها بالآيشادو الوردي مع الماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين، واختارت أحمر شفاه كشمير يتماشى مع لون بشرتها وملامحها الرقيقة.

أحدث أعمال هبة مجدي

تشارك الفنانة هبة مجدي في مسلسل 55 مشكلة حب حكاية "عيشها بفرحة "، المأخوذ عن كتاب للراحل مصطفي محمود، والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حلقاته.

ويشارك في حكاية "عيشها بفرحة" مجموعة من الفنانين أبرزهم: هاني عادل وهبة مجدي، وحسن أبو الروس، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ياسر فرج و عدد آخر من الفنانين و تأليف عمرو محمود ياسين و إخراج البير مكرم، و تدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي من خلال قصة إنسانية.