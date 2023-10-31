الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الري: أهمية إنتاج الطاقة بدون التأثير سلبًا على المياه أو الغذاء بدول المصب

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هاني سويلم

ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه، شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فى جلسة "التمويل والاستثمار فى قطاع المياه" التى نظمها كل من الاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقي والاتحاد من أجل المتوسط.

وأشار الوزير، إلى التحديات المتزايدة التى تواجه قطاع المياه فى العالم وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات ، مؤكدا على الترابط الهام بين الماء والغذاء والطاقة والتى تترابط جميعا مع أهداف التنمية المستدامة ، مؤكداً على ضرورة وضع الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء والطاقة بشكل مترابط على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.

وأكد الدكتور سويلم، على أهمية تحقيق مبادئ الترابط بين الماء والغذاء والطاقة على مستوى حوض نهر النيل من خلال إنتاج الطاقة بدون التأثير سلبا على توفير المياه او إنتاج الغذاء خاصة بدول المصب.

وأشار إلى أن مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، مشيدا بدور مبادرة "حياه كريمة" فى تحقيق طفرة كبيرة فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر من خلال انفاق استثمارات ضخمة فى هذا المجال بالشكل الذى يحقق أهداف التنمية المستدامة المستهدف تحقيقها فى مصر.

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