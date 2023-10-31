أفلام من فلسطين في سينما الجيزويت بالقاهرة

استقبل نادي سينما الجيزويت بالقاهرة عدد من العروض السينمائية الفلسطينية، وذلك تضامنًا مع الاحداث العصيبة التي تمر بها على وجه التحديد قطاع غزة.

قائمة الأفلام الفلسطينية في سينما الجيزويت

تستمر العروض السيبنمائية حتى 25 من نوفمبر القادم، حيث يعرض نادي سينما الجيزويت بالقاهرة 9 أفلام بين القصيرة والطويلة نادي سينما الجيزويت بالقاهرة 9 أفلام ما بين طويلة وقصيرة.

تأتي قائمة عروض الأفلام كالآتي: مشاهد من الاحتلال في غزة – إخراج مصطفى أبو علي - . جنين جنين – محمد بكري 2002 – ليس لهم وجود - لـ مصطفى أبو علي - . لأن الجذور لا تموت – لـ نبيهة لطفي -.

فلسطين في العين –عن سيرة المصور الفلسطيني هاني جوهرية الذي إستشهد عام 1967 -. المنام – إخراج محمد ملص - . فرحة – لـ دارين سلام -. المخدوعون - للمخرج توفيق صالح -. حمى البحر المتوسط – لـ مها الحاج.