وفد هولندي يُجري 14 جراحة قلب مفتوح بمستشفيات قنا الجامعية

قال الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، إن الوفد الطبي الهولندي، الذي يزور مستشفيات الجامعة، يجري خلال فترة عمله 14 جراحة قلب مفتوح بالإضافة الى 30 عملية قسطرة تشخيصية.

وتابع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، أعمال الوفد الطبي الهولندي الذي يزور مستشفيات قنا الجامعية في الفترة من 28 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2023 .

وأوضح رئيس الجامعة، أن الوفد الهولندي يضم أساتذة واستشاريين في تخصصات جراحة القلب والصدر والقسطرة التداخلية وذلك بمرافقة الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعي.

و أشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر بين مستشفيات قنا الجامعية و الجانب الهولندي في تقديم خدمات طبية متميزة ذات مهارة فائقة لأبناء الإقليم بشكل مجاني في اطار دور الجامعة في تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية.

ونوه الدكتور علي غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قنا الجامعية، انه حرصا على تعظيم العائد من زيارة الوفد الطبي الهولندي يتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية للأطباء وذلك لتبادل الخبرات و تناقل المعرفة.

ويضم الوفد الطبي الهولندي الدكتور صلاح سعيد رئيس الوفد الطبي الهولندي واستشاري امراض القلب والقسطرة التداخلية بهولندا والدكتورة غادة شاهين استشارية جراحة القلب بهولندا والدكتور هاني عازر استشاري امراض القلب بهولندا بالإضافة الى أعضاء طاقم التمريض والطاقم الفني المرافق لهم.