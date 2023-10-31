حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الزراعة فى الفيوم

شهد الدكتور محمود عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة، حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م، بحضور الدكتور جمال فرج، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالمنعم ماهر، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة الدكتور سعد نصار بالكلية.

أكد الدكتور محمود عبدالفتاح أن كلية الزراعة أصبحت من الكليات التي يرغب الالتحاق بها عدد كبير من الطلاب بوصفها من الكليات العلمية والعملية المميزة، وبما تتيحه من دراسة أكاديمية رائدة، بالإضافة إلى فرص العمل الكثيرة التي تؤهل إليها الكلية من خلال المقررات الدراسية والأقسام المتنوعة المجال والتدريب الميداني مما يتيح للخريجين العمل في كثير من مراكز البحوث والشركات والمصانع والمزارع.

وأوضح أن كلية الزراعة بها ٨ برامج تشمل جميع التخصصات، وسيتم خلال الفترة المقبلة إضافة برامج جديدة تشمل البايوتكنولوجي، وسلامة الغذاء، والاستزراع السمكي، وزراعة الصوبات والمحميات، بما يمنح الطلاب والخريجين المزيد من المعرفة والتعامل الجيد مع التطورات العلمية الحادثة في كافة المجالات.

كما قام الدكتور محمود عبدالفتاح بتوجيه الطلاب إلى أهمية أداء واجبهم تجاه وطنهم، وأهمية التحصيل الدراسي أولًا بأول، وبذل المزيد من الجهد ومواصلة التعلم، وكذلك ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية، والمشاركات المجتمعية، لتكون فترة الدراسة الجامعية من الفترات المثمرة في حياته.

وأضاف الدكتور جمال فرج أن الطالب هو أساس العملية التعليمية والتي تعتمد على المحاور البحثية والخدمة المجتمعية بجانب الجوانب التعليمية، مؤكدًا إدارة الكلية تتيح كافة الأدوات التي تهدف إلى الارتقاء وتطوير إمكانيات أبنائها من الطلاب على المستوى الشخصي والتعليمي والمهني.

تنمية وتطوير الوطن..

وأشار إلى أن طلاب كلية الزراعة يجب عليهم المشاركة في تنمية وتطوير الوطن وخاصة أن المقررات الدراسية بالكلية تتيح لهم العمل في كل المجالات الاقتصادية والبحثية والزراعية، موجهًا الطلاب بضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية التي لا تعيق أبدًا التفوق الدراسي، كما على الطالبات المشاركة كذلك، وخاصة أن الكثير ممن تولين رئاسة اتحاد الطلاب بالكلية من الطالبات.

واضاف الدكتور عبدالمنعم ماهر أن الأنشطة الطلابية في المجالات الثقافية والاجتماعية والجوالة والأسر، والتي تعمل على تنمية واكتشاف المواهب المختلفة واكتساب المهارات الذاتية وبناء الشخصية المختلفة سواء فيما يتعلق بإدارة الوقت والتواصل والإبداع والقيادة.

وخلال حفل الاستقبال تحدَّث عبدالرحمن بركات الطالب المثالي على مستوى جامعة الفيوم والجامعات المصرية عن الطريقة التى يؤهل الطالب بها نفسه لخوض مراحل المسابقة، وكيف يقوم الشخص بترتيب الأولويات وتحديد الطموحات والأحلام وأهمية وضع أهداف حياتية ومهنية حتى يحصل الفرد على حياة أفضل.

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